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24 TV'den duygulandıran çalışma: Surda bir gedik açtık...

11 Temmuz 2020 Cumartesi

Ayasofya yeniden aslına rücu etti, asra yakın hasret sona erdi... 24 TV'nin hazırladığı video, hasretle geçen günlerin ve Ayasofya ile ilgili kararın sevinciyle duygulandırdı...

24 TV tarafından hazırlanan çalışmada, Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in aziz hatırasını yaşatmak maksadıyla her yıl düzenlenen 'Star Gazetesi Necip Fazıl Ödülleri' için bestelenen 'Surda bir gedik açtık' şiirinin dizeleri yankılanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ayasofya Camii'nden özel görüntülere yer verildi.

Görüntülerin devamında ise, Üstad Necip Fazıl'ın 29 Aralık 1965 MTTB Ayasofya Konferansı'ndaki konuşması yer aldı.

Kısakürek'in, 'Bekleyin Gençler! Ama bugün ama yarın Ayasofya açılacak!' sözleri, o günlerde çekilen hasret ve bu günün mutluluğuyla izleyenleri duygulandırdı.

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