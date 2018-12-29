3 kollu doğan çocuğu tanrı ilan ettiler

Hindistan´ın Chhattisgar eyaletine bağlı Bilaspur köyünde 2 Kasım´da üç kollu bir kız çocuğu dünyaya geldi. Bebek, sağlıklı olmasına rağmen göğsünün sağ tarafından üçüncü bir kolla dünyaya geldi.3 aylık bebeğin annesi Radhika Sahu, kızının ilk doğduğunda göğsünün sağ tarafından bir çıkıntı olduğunu fark etti. Bunun üzerine kızını hastaneye götüren anne, kızını doktorlara gösterdi. Doktorlar, çıkıntının göğüs bölgesinden çıkan üçüncü bir kol olduğunu söyledi.Chhattisgarh Tıp Bilimi Enstitüsü´nden (SIMS) sorumlu olan Dr. BP Singh, elini kaldırmak ve çocuğun normal bir yaşam sürdürmesine izin vermek için küçük bir operasyonla 3. kolun oradan alınmasını önerdi.Köyde kısa süre içinde herkes 3 kollu doğan bebeği konuşmaya başladı. Bazı köylüler bebeğin 'tanrı' olduğunu düşünürken bazıları da yaşadıkları eve gelip kıza ibadet etmeye başladı.