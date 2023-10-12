İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ekim 2023 Perşembe / 28 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7557
  • EURO
    29,3669
  • ALTIN
    1672.18
  • BIST100
    8115.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

VİDEO

Son dakika Haber Videoları

Abdullah Avcı: Yeni gelmedim, geri geldim

12 Ekim 2023 Perşembe

Trabzonspor ile yeniden anlaşan deneyimli teknik direktör Abdullah Avcı, havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica ile yolların ayrılmasının ardından sözleşme imzalanan Abdullah Avcı, Trabzon'a geldi. İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Trabzon'a gelen Avcı'yı, havalimanında bir grup taraftar sevgi gösterileriyle karşıladı. Taraftarlar, çiçek verip kaşkol taktıkları Avcı için tezahüratlarda bulunurken 'Dingin denizden Karadeniz'in dalgalı denizine tekrar hoş geldiniz' yazılı pankart açtı.

Basın mensuplarının soruları üzerine teknik direktör Avcı, yaptığı kısa açıklamada, şu ifadeleri kullandı: 'Yeni gelmedim, geri geldim. 7 aylık bir süreç. Uçağa bindiğimden beri çok güzel duygular... Trabzonspor ne zaman çağırıyorsa Trabzon şehri ne zaman davet ediyorsa biz bulunmak istiyoruz. Bulunmak temel duygu, düşüncemiz. Ertuğrul Doğan'a, özellikle yönetim kuruluna nazik davet için teşekkür ediyorum. Bıraktığımız yerden daha iyisini yapabilmek için devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta başında sohbet toplantımızı yapıp ekibimle yüksek enerji ile beraber start vereceğiz.' Avcı, kendisi için açılan pankarta ilişkin ise 'Trabzonspor'a ilk imza attığım günden bu yana 10 Kasım'da 3 yıl olacak. Hep güzel duygular hissettirdiler, yaşadık. Sizlerin, taraftarın katkısıyla en iyisini yapmaya çalışacağız. Samimi duygular için teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı. Bordo-mavili takımın teknik adamı, açıklamasının ardından taraftarların sevgi gösterileri altında güçlükle kulüp aracına binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti. Avcı'nın bordo-mavili ekibin saat 18.00'de yapacağı antrenmanda yer alması bekleniyor.

Bunlarda İlginizi Çekebilir >

58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda kaza oldu
58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda kaza oldu

58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda kaza oldu

Osmangazi Köprüsü'nde feci kaza! İşte o anlar
Osmangazi Köprüsü'nde feci kaza! İşte o anlar

Osmangazi Köprüsü'nde feci kaza! İşte o anlar

İsrail'deki İngiliz bakan siren seslerini duyunca sığınağa koştu
İsrail'deki İngiliz bakan siren seslerini duyunca sığınağa koştu

İsrail'deki İngiliz bakan siren seslerini duyunca sığınağa koştu

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere dehşet saçtı
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere dehşet saçtı

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere dehşet saçtı

Yerlikaya'dan 'Kahramanlar' Operasyonu paylaşımı
Yerlikaya'dan 'Kahramanlar' Operasyonu paylaşımı

Yerlikaya'dan 'Kahramanlar' Operasyonu paylaşımı

Gazze'nin Mısır'a açılan kapısı Refah'ın çevresi vuruldu
Gazze'nin Mısır'a açılan kapısı Refah'ın çevresi vuruldu

Gazze'nin Mısır'a açılan kapısı Refah'ın çevresi vuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin babasıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin babasıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin babasıyla görüştü

İsrail polisi ile Hamas arasındaki çatışmalar görüntülendi
İsrail polisi ile Hamas arasındaki çatışmalar görüntülendi

İsrail polisi ile Hamas arasındaki çatışmalar görüntülendi

Bakan Yerlikaya: 62 göçmen kaçakçısı tutuklandı
Bakan Yerlikaya: 62 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Bakan Yerlikaya: 62 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere 'ikramiye' müjdesi: Kasım ayında hesaplara yatırılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere 'ikramiye' müjdesi: Kasım ayında hesaplara yatırılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere 'ikramiye' müjdesi: Kasım ayında hesaplara yatırılacak

İsrail'den insanlık suçu! Savaş uçakları Cibaliya Mülteci Kampı'nı vurdu
İsrail'den insanlık suçu! Savaş uçakları Cibaliya Mülteci Kampı'nı vurdu

İsrail'den insanlık suçu! Savaş uçakları Cibaliya Mülteci Kampı'nı vurdu

Dünyada ilk! Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı
Dünyada ilk! Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı

Dünyada ilk! Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı

Mehmetçik terör inlerini böyle vurdu
Mehmetçik terör inlerini böyle vurdu

Mehmetçik terör inlerini böyle vurdu

Karadeniz'de hortum paniği! İşte böyle görüntülendi
Karadeniz'de hortum paniği! İşte böyle görüntülendi

Karadeniz'de hortum paniği! İşte böyle görüntülendi

Kassam Tugayları yeni görüntüler paylaştı
Kassam Tugayları yeni görüntüler paylaştı

Kassam Tugayları yeni görüntüler paylaştı

Hamas, 'Aksa Tufanı'na ait yeni görüntüler yayınladı
Hamas, 'Aksa Tufanı'na ait yeni görüntüler yayınladı

Hamas, 'Aksa Tufanı'na ait yeni görüntüler yayınladı

Ömer Çelik duyurdu: AK Parti'de yeni MYK belli oldu
Ömer Çelik duyurdu: AK Parti'de yeni MYK belli oldu

Ömer Çelik duyurdu: AK Parti'de yeni MYK belli oldu

MSB operasyonun görüntülerini yayınladı
MSB operasyonun görüntülerini yayınladı

MSB operasyonun görüntülerini yayınladı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.