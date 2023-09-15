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Adana Demirspor'dan Mario Balotelli'ye sıcak karşılama

15 Eylül 2023 Cuma

Adana Demirspor'a yeniden transfer olan İtalyan yıldız Mario Balotelli'ye takım arkadaşları tarafından sıcak bir karşılama yapıldı.

Adana Demirspor, transfer tahtasının kapanmasına saatler kala 2021-2022 sezonunda formasını giymiş olan İtalyan yıldız Mario Balotelli'yi yeniden kadrosuna kattığını duyurdu. Kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan video paylaşım ile 33 yaşındaki deneyimli forvetin kulüpteki oyuncular tarafından sıcak bir şekilde karşılandığı görüldü.

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