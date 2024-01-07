İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2024 Pazar / 26 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,8461
  • EURO
    32,6886
  • ALTIN
    1961.02
  • BIST100
    7628.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

VİDEO

Son dakika Haber Videoları

AK Parti'nin 'Yeniden İstanbul' şarkısı büyük beğeni topladı

7 Ocak 2024 Pazar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Murat Kurum olduğunu açıkladı. Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'un sahneye davet edildiği sırada çalan 'Yeniden İstanbul' şarkısı sosyal medyada büyük beğeni toplayıp çok sayıda yorum aldı.

31 Mart Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçiminde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum olduğu açıklandı.

Murat Kurum sahneye çıkarken çalan 'Yeniden İstanbul' şarkısı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

KURUM'UN ADAYLIĞI 'YENİDEN İSTANBUL' ŞARKISI EŞLİĞİNDE AÇIKLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum açıklandığı sırada salondaki katılımcılar ayağa kalkarak alkışlarla destek verdi. Bu sırada salonda, söz, müzik ve seslendirmesi Ceyhun Çelikten'e ait 'Yeniden İstanbul' şarkısı çalındı.

Kurum'la birlikte AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim, AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek ile AK Parti İstanbul milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları da sahneye davet edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurum ve beraberindekilerle 'Yeniden İstanbul' şarkısına alkışlarla eşlik etti.

Daha sonra, Erdoğan ile Murat Kurum ve eşi Şengül, oğlu Mehmet Kurum ile sahnedekiler fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın sonunda, 'Türkiye'nin özeti İstanbul'dan selamlar, sevgiler. Bugünkü törenimizi burada noktalıyoruz. İnşallah ayın 15'inde de Ankara merkezli olarak, Ankara'da aynı töreni yapacağız. Yeniden İstanbul, yeniden AK Parti. Hazırız, kararlıyız. Hayırlı olsun.' dedi.

Erdoğan'ın 'Hazır mıyız?' diye sorması üzerine katılımcılar 'Evet' diye cevap verdi.

- 'TÜRKİYE YÜZYILI ŞEHİRLERİ İÇİN HAZIRIZ KARARLIYIZ' MOTTOLU SAHNE

Katılımcılar, sabahın erken saatlerinden itibaren salona alınmaya başlandı. Salonun dışında basın mensuplarının canlı yayın yapabilmesi için alanlar oluşturuldu.

Yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu buradan programı takip etti. Aday adayları, belediye başkanları ve bazı katılımcılar da toplantıya dair izlenimlerini basın mensuplarına aktardı.

'Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Hazırız Kararlıyız' mottolu sahne tasarımı yapılan salona, 'Yeniden İstanbul Yeniden AK Parti' ve 'Fatih'in İstanbul'u Fethettiği Aşktayız' yazılı pankartlar asıldı. Ayrıca, platformun arkasındaki dev LED ekranda AK Parti ve 'Türkiye Yüzyılı' amblemleri yer aldı.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Grup Başkanvekilleri, AK Parti Genel Başkanvekilleri, Genel Başkan Yardımcıları, adayları açıklanan 26 şehrin milletvekilleri, adayları açıklanan büyükşehirlerin MHP İl Başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

İşte 'Yeniden İstanbul' şarkısının sözleri:

Bu bir aşk işi

Uğrunda kaç kişi

Bu yolda niceleri

Kaybolup gitti

Kutsal bir mekan

Döndü hep devran

Adaletle hükmeden

Tarihe geçti

Burası İstanbul

Burası İstanbul

Sana hizmet etmeyen

İki cihanda mesul

Heybetinle doğrul

Kalk Yeniden İstanbul

Tarihinden feyz al

Geleceği ara bul

Selamını Dünya'ya

Çak Yeniden İstanbul

Yeniden İstanbul

Yeniden İstanbul

Bunlarda İlginizi Çekebilir >

AK Parti İstanbul'un yerel seçim şarkısı belli oldu
AK Parti İstanbul'un yerel seçim şarkısı belli oldu

AK Parti İstanbul'un yerel seçim şarkısı belli oldu

Başakşehir'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Başakşehir'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Başakşehir'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Hekim ve sağlık çalışanlarının Gazze için 'sessiz yürüyüş' düzenledi
Hekim ve sağlık çalışanlarının Gazze için 'sessiz yürüyüş' düzenledi

Hekim ve sağlık çalışanlarının Gazze için 'sessiz yürüyüş' düzenledi

Sarıkamış Şehitleri için yapılan kardan heykeller ziyaret ediliyor
Sarıkamış Şehitleri için yapılan kardan heykeller ziyaret ediliyor

Sarıkamış Şehitleri için yapılan kardan heykeller ziyaret ediliyor

Narkotik operasyonu için 46 ilde düğmeye basıldı! 40 zehir taciri yakalandı
Narkotik operasyonu için 46 ilde düğmeye basıldı! 40 zehir taciri yakalandı

Narkotik operasyonu için 46 ilde düğmeye basıldı! 40 zehir taciri yakalandı

Canlı yayında soluk borusuna kuruyemiş kaçtı! Ünlü sunucu Heimlich manevrası ile kurtarıldı
Canlı yayında soluk borusuna kuruyemiş kaçtı! Ünlü sunucu Heimlich manevrası ile kurtarıldı

Canlı yayında soluk borusuna kuruyemiş kaçtı! Ünlü sunucu Heimlich manevrası ile kurtarıldı

Artvin'de çok sayıda heyelan! Yollar ulaşıma kapatıldı
Artvin'de çok sayıda heyelan! Yollar ulaşıma kapatıldı

Artvin'de çok sayıda heyelan! Yollar ulaşıma kapatıldı

'Al bayrak, biz var oldukça her daim dalgalanacak' klibi hayran bıraktı
'Al bayrak, biz var oldukça her daim dalgalanacak' klibi hayran bıraktı

'Al bayrak, biz var oldukça her daim dalgalanacak' klibi hayran bıraktı

MHP'li Yıldırım'dan Ümit Özdağ'a sert tepki: Saksıda yetişmiş Türk milliyetçisi!
MHP'li Yıldırım'dan Ümit Özdağ'a sert tepki: Saksıda yetişmiş Türk milliyetçisi!

MHP'li Yıldırım'dan Ümit Özdağ'a sert tepki: Saksıda yetişmiş Türk milliyetçisi!

Sultangazi Belediyesi'nden en lezzetli festival: Gastrofest
Sultangazi Belediyesi'nden en lezzetli festival: Gastrofest

Sultangazi Belediyesi'nden en lezzetli festival: Gastrofest

Ekspres Sarıkamış Harekatı sebebiyle Ankara'dan yola çıktı
Ekspres Sarıkamış Harekatı sebebiyle Ankara'dan yola çıktı

Ekspres Sarıkamış Harekatı sebebiyle Ankara'dan yola çıktı

Kötü kokan evden 2 ton çöp çıktı
Kötü kokan evden 2 ton çöp çıktı

Kötü kokan evden 2 ton çöp çıktı

Göçmen kuşların uğrak noktası Iğdır'ın sulak alanı oldu
Göçmen kuşların uğrak noktası Iğdır'ın sulak alanı oldu

Göçmen kuşların uğrak noktası Iğdır'ın sulak alanı oldu

Kalp krizi geçiren imam secde ederken hakka yürüdü
Kalp krizi geçiren imam secde ederken hakka yürüdü

Kalp krizi geçiren imam secde ederken hakka yürüdü

İsrail'in evlerini terk etmeleri gerektiğini söylemesiyle Refah'a göç eden Şam: 'Korkuyorum!'
İsrail'in evlerini terk etmeleri gerektiğini söylemesiyle Refah'a göç eden Şam: 'Korkuyorum!'

İsrail'in evlerini terk etmeleri gerektiğini söylemesiyle Refah'a göç eden Şam: 'Korkuyorum!'

Bitlis'te kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Bitlis'te kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Bitlis'te kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Suç dosyası kabarık olan şüpheli hırsızlık yaparken yakalandı
Suç dosyası kabarık olan şüpheli hırsızlık yaparken yakalandı

Suç dosyası kabarık olan şüpheli hırsızlık yaparken yakalandı

Çukura düşen aracının hava yastığı patladı
Çukura düşen aracının hava yastığı patladı

Çukura düşen aracının hava yastığı patladı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.