AKŞENER TİYATROSU

23 Eylül 2022 Cuma

Meral Akşener liderliğinde İP eliyle sahnelenen tiyatroların ardı arkası kesilmiyor. Ankara'nın Etimesgut İlçesinde ziyarette bulunan Akşener'e ihtiyaç sahibi olduğunu söyleyip “Açım, ölüyorum, perişanım” diyen vatandaşın (Nurgül Sipahi) İP'li olduğu ortaya çıktı.

Sipahi'nin partililerle fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. İP bu ucuz tiyatrosu ortaya çıkarken mağdurum yalanına sığınan kadının 2 adet dairesi olduğu ortaya çıktı. İP'nin bu olayı daha öncelerde de kurgulanıp başarısız olduğu tiyatroları akıllara getirdi.