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Altay Bayındır, Fenerbahçe'ye gözyaşlarıyla veda etti

1 Eylül 2023 Cuma

Fenerbahçe'den Premier Lig ekibi Manchester United'a transfer olan 25 yaşındaki genç filebekçisi Altay Bayındır veda sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Fenerbahçe'den, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır'ı, Başkan Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, İngiltere'ye uğurladı. Veda sırasında Altay Bayındır gözyaşlarını tutamadı.

Altay Bayındır, 'Sizleri hiçbir zaman unutmayacağım. Kalbim her daim sizlerle. Sezon sonu, hasret kaldığımız kupayı ellerinizde yükseltmeniz dileğiyle, hoşça kalın' dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a transfer olan milli kaleci Altay Bayındır'ı, İngiltere'ye uğurladı. Kulübün sosyal medya kanallarından paylaşılan videoda Altay'ın, veda sırasında gözyaşlarını tutamadığı görülürken, Ali Koç ise 25 yaşındaki file bekçisinin Fenerbahçe'ye olan aidiyetinden bahsetti.

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