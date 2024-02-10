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Aziz Yeniay'a yönelik silahlı saldırıya ilişkin görüntüler ortaya çıktı

10 Şubat 2024 Cumartesi

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları kapmasında katıldığı bir dernek toplantısında uzun namlulu silahlarla saldırı meydana geldi. Dernek binası önünde meydana gelen saldırıda 1 kadın yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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