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Balkan U18 Atletizm Şampiyonası heyecanı Sivas'ta başladı

2 Eylül 2023 Cumartesi

Sivas'ta düzenlenen Balkan U18 Atletizm Şampiyonası, 4 Eylül Spor Vadisi Atletizm Pisti'nde başladı. Şampiyonaya 15 ülkeden 310 atlet katılım sağladı.

Sivas'ın ev sahipliğinde düzenlenen Balkan U18 Atletizm Şampiyonası, 15 ülkeden 310 sporcunun katılımı ile başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu organizesinde Sivas Valiliği ile Sivas Belediyesi iş birliğinde yapılan Balkan U18 Atletizm Şampiyonası Sivas'ta start aldı. 4 Eylül Spor Vadisi Atletizm Pisti'nde başlayan heyecan dolu şampiyonaya 15 ülkeden 310 atlet katılım sağlıyor.

TÜRKİYE 60 ATLETLE KATILIYOR

Türkiye, şampiyonada 30 branşın tamamında toplam 60 atletle madalya arayacak. Balkan U18 Şampiyonası'nın madalya lideri olan ay-yıldızlılar, Sivas'taki 20. şampiyonanın genel sıralamasında favori olarak gösterildi. Yarışmalara Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Azerbaycan, Kosova, Moldova, Makedonya, Sırbistan, Yunanistan, Romanya, Bosna Hersek, Gürcistan, Karadağ, Hırvatistan, Ukrayna ve Slovenya katılıyor.

ÇEKİÇ ATMADA DERECEYE GİRENLER BELLİ OLDU

Günün ilk yarışlarında çekiç atmada kadınlarda Yunanistan'dan Valentina Drakopoulou 1., Sırbistan'dan Mina Amidzic 2., Romanya'dan Alexandna Iacob 3. olurken, erkekler çekiç atmada ise Slovenya'dan Andraz Rajher 1., Yunanistan'dan Nikolaos Sidirenios 2., Ukranya'dan Artem Cherkashyn 3. oldu. Sporculara madalyalarını Sivas Valisi Yılmaz Şimşek takdim etti.

Heyecan dolu şampiyona akşam sona erecek.

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