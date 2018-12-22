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Başkan Erdoğan´dan gazi yakınıyla samimi sohbet

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gazi olan bir vatandaşın yakınıyla ile yaptığı sohbeti içeren videoyu paylaştı.
  • Güncelleme: 22 Aralık 2018 Cumartesi

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