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'Başörtüsü bir bez parçasıdır' diyen Kılıçdaroğlu'nun iki yüzlülüğü

4 Ekim 2022 Salı

Zihinlerimize mıh gibi çakılı ikna odaları, hakaretler, resmi törenlerde 2. Sınıf insan muamelesi gören gözü yaşlı anneler şöyle dursun, Türbanı '1 metrekarelik bez parçasına benzeterek' aşağılamaya çalıştı. Bu kadar çok mağduru ve şahidi varken bizden unutmamızı ve kirli ağzından çıkan yalanlara inanmamızı bekledi. Yetmedi, insan aklıyla dalga geçer gibi, '28 Şubat kararlarını uygulayacağım' diyen parti lideriyle kol kola verip 'başörtüsü yasağına karşı çıktım, meseleyi ben çözdüm' dedi.

Evet, Tüm bunlar yakın geçmişimizde yaşandı. Her fırsatta özgürlük naraları atanlar, insanların inançlarını yaşamasına dahi izin vermedi. Bir öğrencinin bu zata 'sabah başka akşam başkasınız' isyanı, söylediklerinin ve yaptıklarının özeti gibi.

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