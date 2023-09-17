Beşiktaş'ta Tüzük Tadil Genel Kurulu tamamlandı

17 Eylül 2023 Pazar

Beşiktaş'ta bugün Tüzük Tadil Genel Kurulu tamamlandı. Toplantının tamamlanmasının ardından başkan Ahmet Nur Çebi 'Tüzük bizim yönetim kurulumuzun getirdiği tüzüktü. Bunu bize verilen değer ve güven olarak algılıyoruz' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübü Tüzük Tadil Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki değişiklik maddelerinin onaylanmasıyla sona erdi. BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi amaçlanarak değiştirilen tüzük maddeleri, genel kurul üyelerinin oyuna sunuldu. Zaman zaman tartışmaların yaşandığı toplantı esnasında bazı maddeler oy birliğiyle, bazı maddeler ise oy çokluğuyla kabul edildi