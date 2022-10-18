BİR İNANCIN ZAFERİ: Selçuk Bayraktar

18 Ekim 2022 Salı

Tüm engelleme ve küçümsenmelere rağmen idealinden vazgeçmedi Kaz uçar da Laz uçmaz mı? Diyerek yaptığı tamamen yerli İHA ve SİHA'lara tüm dünyayı hayran bıraktı. Ağzıyla kuş tutsa yaranamayacağı mandacı zihniyetin damat algısı yaratarak başarısını gölgelemeye çalışması elbette onu durduramadı.

Vecihi Hürkuş'tan emanet aldığı hayali, semalara kazımak için var gücüyle çalıştı. NATO üyesi ülkelerin bile bu SİHA'ları tercih etmesi başarısını tescilledi ama Hürkuş'a engel olanlar bunu da hazmedemedi. Türk savunmasında adeta bir devrim yaparak tarihe geçen kişi Kim mi? İzleyelim...