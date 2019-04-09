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Bolivya Devlet Başkanı Morales, askeri 'Türkçe' selamladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi´nde Bolivya Devlet Başkanı Morales´i resmi törenle karşıladı. Başkan Morales, askeri ´Türkçe´ selamladı.
  • Güncelleme: 09 Nisan 2019 Salı

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