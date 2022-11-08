Bu mu vizyonsuzluk?

8 Kasım 2022 Salı

Vaktiyle terörü bitirmek adına İsrail'den alınan SİHA'lar süreci tamamen aksatmış ve hüsranla sonuçlanmıştı. Tespit edilen terör yuvalarının olduğu görüntüler önce İsrail'e gidiyor ardından montajlanıp Türkiye'ye aktarılıyordu. Zamanla SİHA'arın aniden sinyallerinin kaybolması, çiplerinin eksik olması gibi durumlar artık bu teknolojiyi yerli olarak üretmenin gerekliliğini ortaya koydu. Milli savunma sanayi şirketlerinin bu sektörde adından söz ettirecek çalışmaları terörle mücadelenin seyrini tamamen değiştirdi. Öyle ki yeri geldi yabancı ülkelere bile kendi SİHA'larımızı ihraç ettik. Ukrayna- Rusya savaşında Ukrayna tarafından talep edilen bizim SİHA'larımız oldu. Yine aynı şekilde Azerbaycan'ın Karabağ topraklarına yeniden kavuşmasında bu SİHA'lar büyük rol oynadı.

Anlamak isteyene çok şey anlatacak olan Türk savunma sanayisinin dönüşüm süreci bazılarını hiç memnun etmedi.

Dış ülkeler bile övgüler yağdırırken CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer 'İHA-SİHA üretmek vizyonsuzluktur' dedi.

HDP'den alınan destekle Büyükşehir'i kazandıklarını belirten Seçer minnetini ifade etmekten geri durmadı.

Belediyeyi ufak bir toplama kampına çevirmeye çalışan Seçer 'in medya basın ve yayın işleri sorumlusu olarak görevlendirdiği Bedrettin Gündeş'in de terör örgütü üyeliğinden daha önce hapis yattığı ortaya çıkmıştı. Belediye de yaşanan terör örgütü ilişkisinden dolayı gözaltına alınan tek kişi Gündeş de değil. Yani anlayacağınız terör örgütüne verilen ağır zayiattan Seçer'in rahatsız olması gayet normal.

Her ülkenin terörü bitirmek, yasadışı faaliyetlere son vermek gibi vizyonları vardır. Bunlara karşı olmaksa tamamen vizyonsuzluk.