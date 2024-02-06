Çağlayan'da terör saldırısı böyle önlendi! Teröristlerin öldürüldüğü anlar ortaya çıktı

6 Şubat 2024 Salı

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına düzenlenen silahlı saldırı girişimine ait anlar ortaya çıktı. 2 teröristin etkisiz hale getirildiği anlar da görüntüler de yer aldı.

İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunuldu. Olayda 1'i kadın 1'i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirildi, 3'ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çağlayan Adliyesi'ndeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısında etkisiz hale getirilen 2 kişinin terör örgütü DHKP/C mensubu olduğunun belirlendiğini bildirdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne yönelik saldırıya ilişkin, 'Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir' dedi.