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Chicago'da İsrail protestosu: ABD'den gösteriye müdahale

19 Kasım 2023 Pazar

ABD'nin Chicago kentinde yaşayan çok sayıda kişi, İşgalci İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayarak Filistin'e destek oldu. ABD Güvenlik güçleri protestoya müdahalede bulundu.

ABD'nin Chicago kentiden bir araya gelen çok sayıda insan, İsrail'in Gazze'deki katliamlarını kınamak için bir araya gelerek Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

Protestocular Chicago'nun ana caddesi Lake Shore Drive'daki güvenlik bariyerlerini aşarak Lake Shore Drive'ı iki saat boyunca kapattılar.

GÖSTERİYE POLİS MÜDAHALESİ

ABD'nin Chicago kentinde bir araya gelen göstericiler Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Polis ekipleri, Buckingham Çeşmesi çevresinde toplanan göstericilere müdahalede bulundu. Protestocular ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

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