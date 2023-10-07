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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran koreografi

7 Ekim 2023 Cumartesi

AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde gerçekleştirilen koreografi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duygusal anlar yaşattı.

AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahneye çıkmasının ardından duygulandıran bir koreografi gösterisi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve annesi Tenzile Erdoğan'ın resminin çizildiği bir koreografi kongre salonunda açıldı. Gösteri sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygulandığı görüldü.

Kongre salonunda 'Öyle bir evlat yetiştirdin ki binlerce evladın daha oldu', 'Milletin duası evladınla rahat uyu Tenzile anne' yazılı pankartlar da yer aldı.

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