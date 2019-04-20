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Denizli´de küçük kızın Atatürk sevgisi
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Denizli´de küçük kızın Atatürk sevgisi
Denizli´nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan 3 yaşındaki Çağla Şiir Karamanoğlu´nun dedesiyle gezmeye çıktığında gezide, okul bahçedeki Atatürk büstüne olan sevgisi dikkat çekti.
Güncelleme: 20 Nisan 2019 Cumartesi
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