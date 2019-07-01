STAR ANA SAYFA
GÜNCEL
SPOR
DÜNYA
YAŞAM
POLİTİKA
MEDYA
Haberler
›
Video Galeri
›
Devlet dairesinde başörtülü kadına çirkin saldırı
GÜNCEL
Devlet dairesinde başörtülü kadına çirkin saldırı
Devlet dairesinde sıra bekleyen başörtülü kadına, sıra bekleyen başka bir kadın ´Başörtülüler kamu alanlarında dolaşamaz, evinde dolaş´ sözleriyle sözlü saldırıda bulundu. Kadının bu sözleri sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.
Güncelleme: 01 Temmuz 2019 Pazartesi
paylaş
tweetle
paylaş
Oynatma listesi
SIRADAKİ
Hong Kong´da göstericiler parlamento binasına girdi
Hong Kong´da göstericiler parlamento binasına girdi
Afganistan´ın başkenti Kabil´de terör saldırısı
Afganistan´ın başkenti Kabil´de terör saldırısı
Araç muayene istasyonunda elektroşoklu , tekmeli tokatlı kavga
Araç muayene istasyonunda elektroşoklu , tekmeli tokatlı kavga
Ivanka Trump´ın liderlerle konuşma çabası sosyal medyada alay konusu oldu
Ivanka Trump´ın liderlerle konuşma çabası sosyal medyada alay konusu oldu
Yavuz sondaj gemisine Barbaros eşlik ediyor
Yavuz sondaj gemisine Barbaros eşlik ediyor
Şişli´de sinir krizi geçiren kadın otomobilini parçaladı
Şişli´de sinir krizi geçiren kadın otomobilini parçaladı
Güney Kıbrıs´ta Türklere linç girişimi! Rum polisi sadece izledi
Güney Kıbrıs´ta Türklere linç girişimi! Rum polisi sadece izledi
İş adamının cenazesinde ´helallik´ şoku
İş adamının cenazesinde ´helallik´ şoku
Korkunç görüntü! Üzerine uçak düşen ev bu hale geldi
Korkunç görüntü! Üzerine uçak düşen ev bu hale geldi
Gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı! ABD´de büyük skandal!
Gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı! ABD´de büyük skandal!
Bunları da beğenebilirsiniz
Bakan Soylu kirli tezgahlarını ifşa etti
Bakan Soylu kirli tezgahlarını ifşa etti
S-400´ler ile hava savunması güvende olacak
S-400´ler ile hava savunması güvende olacak
Metroda başörtülü kadına çirkin saldırı! ´Kara Fatma´ hakareti
Metroda başörtülü kadına çirkin saldırı! ´Kara Fatma´ hakareti
Gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı! ABD´de büyük skandal!
Gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı! ABD´de büyük skandal!
Ivanka Trump´ın liderlerle konuşma çabası sosyal medyada alay konusu oldu
Ivanka Trump´ın liderlerle konuşma çabası sosyal medyada alay konusu oldu
THY, ´´rüya uçağı´´ Maçka´nın görüntülerini paylaştı
THY, ´´rüya uçağı´´ Maçka´nın görüntülerini paylaştı
İstanbul Boğazı´nda faciadan kıl payı dönüldü
İstanbul Boğazı´nda faciadan kıl payı dönüldü
Yavuz sondaj gemisine Barbaros eşlik ediyor
Yavuz sondaj gemisine Barbaros eşlik ediyor
Fatih Sondaj Gemisi´ne F-16 selamı
Fatih Sondaj Gemisi´ne F-16 selamı
Asker teröristlerin inlerine girdi! İşte içeriden görüntüler...
Asker teröristlerin inlerine girdi! İşte içeriden görüntüler...
Almanya Başbakanı Angela Merkel yine titrerken görüntülendi
Almanya Başbakanı Angela Merkel yine titrerken görüntülendi
İstanbul´da yürekleri ağza getiren anlar! Havada yakaladı
İstanbul´da yürekleri ağza getiren anlar! Havada yakaladı
İş adamının cenazesinde ´helallik´ şoku
İş adamının cenazesinde ´helallik´ şoku
Korkunç görüntü! Üzerine uçak düşen ev bu hale geldi
Korkunç görüntü! Üzerine uçak düşen ev bu hale geldi
Güney Kıbrıs´ta Türklere linç girişimi! Rum polisi sadece izledi
Güney Kıbrıs´ta Türklere linç girişimi! Rum polisi sadece izledi
Son Dakika
Manşetler
TV Rehberi
Röportajlar
E-gazete
Yazarlar
Yerel Haberler
Namaz Vakitleri
Hava Durumu
ŞANS OYUNLARI
Milli Piyango
SPOR
Futbol Haberleri
HABERLER
Güncel Haberler
Dünya Haberleri
Politika Haberleri
Ekonomi Haberleri
Eğitim Haberleri
Bilim-Teknoloji Haberleri
Havacılık Haberleri
Memur Haberleri
Medya Haberleri
Otomobil Haberleri
BÖLGELER
Ankara
Doğu
Ege
İç Anadolu
EKONOMİ
Şirket - Kobi Haberleri
Emlak Haberleri
Turizm Haberleri
POPÜLER
FETÖ darbe girişimi
YKS Sınavı Haberleri
MYS Ve LGS Sınavı Haberleri
MEB Giriş
AÖF Kayıt
E-Devlet Giriş
E-Okul Giriş
SGK sorgulama
ÖSYM
KPSS
Milli Piyango Bilet Sorgulama
KÜLTÜR SANAT
Necip Fazıl Ödülleri
Sanat Haberleri
YAŞAM
Yaşam Haberleri
Magazin Haberleri
Sağlık Haberleri
Kadın Haberleri
Dizi Haberleri
EKLER
Açık Görüş
Star Kitap
Pazar Eki
Cumartesi Eki
HAKKIMIZDA
Künye
İletişim
Bilgi Toplumu Hizmetleri
RSS
facebook
twitter
Apple Store'dan İndir
Google Play'den İndir