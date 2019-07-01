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Devlet dairesinde başörtülü kadına çirkin saldırı

Devlet dairesinde sıra bekleyen başörtülü kadına, sıra bekleyen başka bir kadın ´Başörtülüler kamu alanlarında dolaşamaz, evinde dolaş´ sözleriyle sözlü saldırıda bulundu. Kadının bu sözleri sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.
  • Güncelleme: 01 Temmuz 2019 Pazartesi

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