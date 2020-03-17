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Diyarbakır Diyar-ı Huzur oldu

17 Mart 2020 Salı

Star.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu ile bir araya geldi. Devletin her türlü imkanını halkın refahı için seferber eden, yaptığı atılımlarla vatandaşın gönlünde taht kuran Vali Güzeloğlu, amaçlarının vatandaşa hizmet etmek olduğunu belirterek, “Bütün bürokrasi bununla ilgili bir sorumluluk üzerinde taşıyor ve hiçbir makam millete hizmet etmenin ötesinde bir anlam taşımıyor” dedi.

Devletin her türlü olanağının halkın refahı için olduğunun altını çizen Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, en başlıca görevlerinin vatandaşın huzur ve mutluluğu için çalışmak olduğunu belirtti. Vali Güzeloğlu, “Devlet, milletin için vardır. Devletin bütün kurumları, bütün temsilcileri milletin refahı için mutlu olması için millete hizmet için vardır. Biz böyle bir gelenekten geliyoruz; insanı yaşatmayı devleti yaşatmak için gerekli görüyoruz. Ve ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ diyoruz. İnsan merkezli bir yönetim ve hayat anlayışımız var. Bu noktada ‘devlet kavramı’ o insanı ve o insanlardan oluşan devlet ve milleti geleceğe taşıyan her alanda ihtiyaçlarını karşılayan ve mutlu olmasını sağlayan bir çerçevenin içinde düşünmek gerekir” şeklinde konuştu. “Geçmişimizde ‘millete rağmen’ hem devleti temsil eden hem de milleti bu anlamda taşımak ve millete hizmet etmektense birçok noktada milletin beklentilerini gerçekleştirmede engel olan bir yaklaşımda söylenebilir” diyen Vali Güzeloğlu, “Fakat 2002’den bu yana sayın Cumhurbaşkanımızdan başlayarak, şüphesiz sizlerde buna şahitsiniz her açıdan bunun değişmesi, olumlu yönde dönüşmesi ve insana hizmet bakışlı bir yönetim anlaşışının artık devletle bütünleşmesine dönük bir çaba içerisindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan başlayarak, bizlerde illerimizde bu anlayışı hayata geçirmeye, vatandaşlarımızın hayatının her aşamasında onların beklentilerini karşılamaya ve çözüm üretmeye gayret ediyoruz. Bütün bürokrasi bununla ilgili bir sorumluluk üzerinde taşıyor ve hiçbir makam millete hizmet etmenin ötesinde bir anlam taşımıyor” ifadelerini kullandı. 

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