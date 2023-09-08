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Eskişehir tribünlerinde Milli Takım'a özel koreografi hazırlandı

8 Eylül 2023 Cuma

Türkiye-Ermenistan karşılaşması öncesi Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'ndaki futbolseverler, tribünlerdeki yerini alırken Milli Takım'a özel koreografi gösterildi.

A Milli Futbol Takımı'nın Ermenistan ile oynayacağı maça 2 saatten az bir süre kaldı. Karşılaşmayı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda takip edecek futbolseverler de maç saatini beklemeye başladı. Stadyumu doldurmaya başlayan her yaştan taraftarlar, coşkulu tezahüratlarıyla karşılaşma öncesi Milli Takım'a destek verdi. Ellerindeki Türk bayraklarını heyecanla dalgalandıran taraftarlar, renkli görüntülere sahne oldu.

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