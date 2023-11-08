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Fenerbahçe kafilesi Razgard'a ulaştı

8 Kasım 2023 Çarşamba

Fenerbahçe, yarın akşam deplasmanda oynayacağı Konferans Ligi Ludogorets maçı için Bulgaristan'ın Razgard şehrine gitti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü hafta maçında yarın Bulgaristan'ın Ludogorets ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Razgrad şehrine geldi.

İstanbul'dan kalkan özel uçakla Bulgaristan'ın Varna şehrine inen sarı-lacivertliler, daha sonra kara yoluyla Razgrad'a ulaştı.

Yaklaşık bir saatlik yolculuğun ardından konaklayacakları otele gelen sarı-lacivertli kafileyi bir grup taraftar ve basın mensupları karşıladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, oyuncusu Miguel Crespo'yla beraber TSİ 19.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

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