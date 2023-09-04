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Filenin Sultanları'ndan şampiyonluk kutlaması

4 Eylül 2023 Pazartesi

2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, kupasını aldı. Kaptan Eda Erdem'in kupayı kaldırmasının ardından salonda büyük sevinç yaşayan milli oyuncular, şampiyonluğu oynayarak kutladı.

2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, kupasını aldı. Filenin Sultanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki organizasyonun finalinde Sırbistan'la karşılaştı. Rakibini 25-27, 25-21, 22-25, 25-22 ve 15-13'lük setlerle 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyon tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

Maçın son sayısının ardından başantrenör Daniele Santarelli ve milli voleybolcular, büyük sevinç yaşadı. Müsabakanın ardından düzenlenen törende millilere altın madalyalarını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi. Madalyaların verilmesinin ardından Paleis 12 Salonu'nda İstiklal Marşı okundu. Kaptan Eda Erdem Dündar'ın kupayı kaldırmasının ardından salonda büyük sevinç yaşayan milli oyuncular, şampiyonluğu oynayarak kutladı. Milliler, şampiyonluğu kutladığı Türk seyircilerle fotoğraf da çektirdi. - Melissa Vargas 'en değerli oyuncu' seçildi Yapılan oylamayla 'Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu', final maçında 41 sayı bulan Melissa Vargas seçildi. Vargas, Milletler Ligi organizasyonunun ardından bir kez daha en değerli oyuncu seçilmiş oldu.

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