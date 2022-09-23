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'Fondaş medya gazeteciliği'

22 Eylül 2022 Perşembe

Masabaşı gazetecilik yapan fondaş medya çalışanı Ayşenur Arslan, bir yalana daha imza attı. AK Parti'nin seçim için saha inmediği iddia eden Ayşenur Arslan, İstanbul'da son 61 günde 17 Bakan, 14 Genel Başkan Yardımcısı, 37 Milletvekili ve 24 Belediye Başkanı'nın 640 mahalleye ziyaretini görmezden geldi.

Masabaşı gazetecilik yapan fondaş medya çalışanı Ayşenur Arslan, bir yalana daha imza attı. AK Parti'nin seçim için saha inmediği iddia eden Ayşenur Arslan, İstanbul'da son 61 günde 17 Bakan, 14 Genel Başkan Yardımcısı, 37 Milletvekili ve 24 Belediye Başkanı'nın 640 mahalleye ziyaretini görmezden geldi.

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