Galatasaray'dan Mauro Icardi paylaşımı

23 Ekim 2023 Pazartesi

Galatasaray derbilerde en çok gol atan oyuncu olmayı başaran 30 yaşındaki deneyimli santrafor Mauro Icardi için hazırladığı özel videoyu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı 2-1'lık skorla mağlup etti. Maçta 2 gol atan Arjantinli yıldız Mauro Icardi ise derbilerde en çok atan oyuncu oldu ve adını tarihe yazdırdı. Sarı kırmızılı ekip ise bu başarıya kayıtsız kalmadı ve Mauro Icardi için öze bir video hazırladı ve sosyal medyaları üzerinden paylaştı.