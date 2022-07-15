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Gözünü kırpmadan şehadete koştu! Şehit Ayşe Aykaç Sokağı'nda oturanlar minnetle yad ediyor

15 Temmuz 2022 Cuma

44 yaşındaki Ayşe Aykaç 15 Temmuz gecesi darbeye dur demek için eşiyle gittiği Boğaziçi Köprüsü'nde şehit düştü. İsminin verildiği sokakta yaşayanlar, Ayşe Aykaç'ın bu fedakarlığını minnetle yad ediyor.

15 Temmuz gecesi yaşanan darbe kalkışmasını öğrendiği anda eşi Mustafa Aykaç ile dışarı çıkmak için hazırlanan Ayşe Aykaç, hemen abdest alarak, namaz kıldı. Aykaç, eşi Mustafa Aykaç ile Boğaziçi Köprüsü'ne gitti. En ön safta bulunan Aykaç çifti, tanklardaki darbeciler tarafından direk ateşle tarandı. Açılan ateş sonucu eşi Mustafa Aykaç yaralanmazken, Ayşe Aykaç'ı hedef alan mermi kolundan girip göğsüne saplandı. O an kelimeyi şehadet getirmeye başlayan Aykaç, olay yerindekilerin yardımı ile 10 dakika içerisinde hastaneye kaldırıldı. Ancak 1 saat kadar müdahale edilmesine rağmen hayatını kaybetti.

Aykaç'ın ailesi ve komşuları, 15 Temmuz'da kahramanca şehit düşen Ayşe Aykaç'ı Star Gazetesi'ne anlattı.

Şimdi isminin verildiği Ayşe Aykaç Sokağı'nda, çocuklar hür bir göğün altında oyun oynuyor... Ayşe Teyzelerine minnetle... Adı yaşasın...

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