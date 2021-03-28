İddiayı kaybeden Başakşehirli Fredrik Gulbrandsen tüm takıma çay dağıttı! Norveç-Türkiye maçı sonrası...
28 Mart 2021 Pazar
A Milli Takımın Norveç'i 3-0 yendiği maç öncesi Başakşehirli Berkay Özcan ile Norveçli takım arkadaşı Fredrik Gulbrandsen iddiaya girdi. Türkiye maçı kazanınca iddiayı kaybeden Gulbrandsen, tüm takıma yemekte çay dağıttı.
Başakşehirli Berkay Özcan ile Norveçli takım arkadaşı Fredrik Gulbrandsen, A Milli Takımın Norveç'i 3-0 yendiği maç öncesi iddiaya girerkenTürkiye maçı kazanınca iddiayı kaybeden Gulbrandsen, tüm takıma yemekte çay dağıttı. Mehmet Topal takım arkadaşı Gulbrandsen'e, 'Unutma, Türklerle iddiaya girilmez.' dedi.