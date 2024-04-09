İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2024 Salı / 1 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,178
  • EURO
    34,926
  • ALTIN
    2435.06
  • BIST100
    9839.61
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

VİDEO

Son dakika Haber Videoları

İETT şoförü yolcuya demir sopayla saldırdı

9 Nisan 2024 Salı

Maltepe'de İETT şoförü ile yolcu arasına kavga çıktı. Şoförün yolcuya elindeki demir sopayla saldırdığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Maltepe Tugay Yolu Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, İETT otobüsünün şoförü ile yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Kavgaya diğer otobüs şoförleri de dahil oldu. İETT şoförü elindeki demir sopayla yolcuya saldırdı. Kavgaya dahil olan başka bir şoför ise yumruk atarak darp etti. İETT peronundaki güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle son bulan kavga anı, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Bunlarda İlginizi Çekebilir >

Türk Polis Teşkilatının 179. yaşına özel video
Türk Polis Teşkilatının 179. yaşına özel video

Türk Polis Teşkilatının 179. yaşına özel video

Avcılar'da akılalmaz olay! Camdan sarkıp taksiye kurşun yağdırdı
Avcılar'da akılalmaz olay! Camdan sarkıp taksiye kurşun yağdırdı

Avcılar'da akılalmaz olay! Camdan sarkıp taksiye kurşun yağdırdı

10 milyon liralık haraç saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
10 milyon liralık haraç saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı

10 milyon liralık haraç saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Piste ihtiyacı yok! Bayraktar tarafından geliştirildi
Piste ihtiyacı yok! Bayraktar tarafından geliştirildi

Piste ihtiyacı yok! Bayraktar tarafından geliştirildi

Yolcu otobüsü alev alev yandı
Yolcu otobüsü alev alev yandı

Yolcu otobüsü alev alev yandı

Van'da solunum sıkıntısı olan hasta, helikopterle hastaneye sevk edildi
Van'da solunum sıkıntısı olan hasta, helikopterle hastaneye sevk edildi

Van'da solunum sıkıntısı olan hasta, helikopterle hastaneye sevk edildi

Seyir halindeki tırın dorsesi alev alev yandı
Seyir halindeki tırın dorsesi alev alev yandı

Seyir halindeki tırın dorsesi alev alev yandı

Coşkulu devir teslim
Coşkulu devir teslim

Coşkulu devir teslim

Bayraktar TB3 bir testi daha başarıyla geçti!
Bayraktar TB3 bir testi daha başarıyla geçti!

Bayraktar TB3 bir testi daha başarıyla geçti!

DEM Partililerden çirkin provokasyon! Polise taşlarla saldırdılar
DEM Partililerden çirkin provokasyon! Polise taşlarla saldırdılar

DEM Partililerden çirkin provokasyon! Polise taşlarla saldırdılar

Yokuş aşağı inen otomobil iki araca çarparak durabildi
Yokuş aşağı inen otomobil iki araca çarparak durabildi

Yokuş aşağı inen otomobil iki araca çarparak durabildi

Husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışma filmleri aratmadı!
Husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışma filmleri aratmadı!

Husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışma filmleri aratmadı!

DEM Partililerden bir skandal daha! Öcalan'a özgürlük sloganları attılar!
DEM Partililerden bir skandal daha! Öcalan'a özgürlük sloganları attılar!

DEM Partililerden bir skandal daha! Öcalan'a özgürlük sloganları attılar!

Yıkımı yapılan bina çöktü! 1 kişi Enkaz altında kaldı
Yıkımı yapılan bina çöktü! 1 kişi Enkaz altında kaldı

Yıkımı yapılan bina çöktü! 1 kişi Enkaz altında kaldı

Trabzon'da orman yangını! Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Trabzon'da orman yangını! Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Trabzon'da orman yangını! Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Bayraktar TB3 SİHA, test uçuşunu da başarıyla tamamladı
Bayraktar TB3 SİHA, test uçuşunu da başarıyla tamamladı

Bayraktar TB3 SİHA, test uçuşunu da başarıyla tamamladı

Başörtülü kadına yönelik çirkin saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı
Başörtülü kadına yönelik çirkin saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı

Başörtülü kadına yönelik çirkin saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı

Otomobil inşaat alanına daldı! Kaldırımda yürüyen kadın ölümden kıl payı kurtuldu
Otomobil inşaat alanına daldı! Kaldırımda yürüyen kadın ölümden kıl payı kurtuldu

Otomobil inşaat alanına daldı! Kaldırımda yürüyen kadın ölümden kıl payı kurtuldu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.