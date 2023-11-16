İlkay Gündoğan'dan Arda Güler yorumu

16 Kasım 2023 Perşembe

Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler hakkında konuştu. Yıldız futbolcu, Arda için 'Çok yetenekli futbolcu, Mesut Özil'e benzeyen bir oyuncu varsa o da Arda Güler'dir.' dedi.

Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler hakkında konuştu. Barcelonalı yıldız, 18 yaşındaki genç oyuncu Arda Güler'İ çok beğendiğini söyledi. Yıldız futbolcu, genç yetenek için 'Çok yetenekli futbolcu, Mesut Özil'e benzeyen bir oyuncu varsa o da Arda Güler'dir.' dedi.

İlkay Gündoğan ayrıca diğer milli oyuncular hakkında da konuştu 'Cenk Tosun arkadaşım ve çok iyi bir forvet. Futbol eğitimini Almanya'da gördüğü için bağlantımız daha bir başka. Everton'da olduğunda sık sık görüşüyorduk. Liverpool, Manchester mesafesi fazla değil. Çok sevdiğim bir forvet, maalesef çok büyük sakatlıklar yaşadığı için sık oynayamadı, performansını gösteremedi ama inşallah Avrupa Şampiyonası'na kadar hazır olur. İyi başlayabileceğini düşünüyorum. Arda Güler Real Madrid'e gitti, çok yetenekli futbolcu. Hatta burada Antonio Rudiger ile bazen konuşuyoruz. O da Arda'yı çok beğeniyor, tabii fiziksel olarak eksiklikleri var. İki sakatlıkla Real Madrid dönemine çok iyi başlamadı ama çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Hatta Mesut Özil de aynı şeyi söylemişti. Mesut Özil'e benzeyen bir Türk futbolcu varsa ilk isim Arda Güler'dir. Onun geleceğini parlak görüyorum. Premier Lig dönemimde Çağlar ile sık sık karşı karşıya geldik. Hem futbolcu hem de karakter olarak çok sevdiğim bir kardeşim. Şimdi de Atletico Madrid'de. Çok beğendiğim bir defans oyuncusu.'

