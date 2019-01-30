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  3. İntihar eden vatandaşın yakınından İmamoğlu´na çok sert tepki
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İntihar eden vatandaşın yakınından İmamoğlu´na çok sert tepki

Beylikdüzü Belediye´sinde 30 yıldır çalışan Yaşar Uçar´ın, üzerine atılan suçlar nedeniyle intihar ettiği iddiasıyla Uçar´ın yakınları, Ekrem İmamoğlu´na sert tepki gösterdi. CHP´nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan İmamoğlu´na, ´Sana şu an kafa atasım var.´ diyen Uçar´ın yakınını korumalar uzaklaştırmaya çalıştı. İmamoğlu ise acılı aile yakınlarına düzgün bir cevap vermeden parti otobüsüne bindiği sırada ortalık karıştı.
  • Güncelleme: 30 Ocak 2019 Çarşamba

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