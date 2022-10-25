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İsraf olmasın diye ekmek üretmiyoruz

25 Ekim 2022 Salı

Ekrem İmamoğlu İstanbul'a değer katacak yatırımlar yapacağız diyerek görkemli bir törenle halk ekmek fabrikasının açılışını yapmıştı. Buraya kadar her şey normal. Yapacağını vaat ettiği projelerin reklamını yapmaya vakit ayırdığı kadar bu projelerin işlemesine vakit ayırmayan İmamoğlu sınıfta kaldı. Bahsi geçen halk ekmek fabrikasının tek bir bandından günde 250 bin ekmek çıkması gerekirken 3 aydır çalışmadığı ortaya çıktı.

Yüksek maliyetle son teknoloji makinalarla donatılan fabrikada derin bir sessizlik hâkim. Bu kadar yüksek yatırımın yapıldığı malzemelerin üzerinin naylon poşetle örtülü olması her fırsatta israf dersi vermeye kalkışan İmamoğlu'nun zihnindeki israf tanımı da merak uyandırdı. Durum bu iken akıllara tek bir soru geliyor; İstanbul'a ve İstanbullu 'ya biçtiğiniz değer sahiden bu mu?

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