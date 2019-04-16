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İstanbul için olağanüstü süreç nasıl işleyecek?

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, İstanbul seçimleri için yapılan olağanüstü itiraza gelinen süreci ve bundan sonra sürecin nasıl gelişmesinin beklendiğini 24 TV´den Çağla Atlı´ya anlattı.
  • Güncelleme: 16 Nisan 2019 Salı

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