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İstanbul için olağanüstü süreç nasıl işleyecek?
GÜNCEL
İstanbul için olağanüstü süreç nasıl işleyecek?
AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, İstanbul seçimleri için yapılan olağanüstü itiraza gelinen süreci ve bundan sonra sürecin nasıl gelişmesinin beklendiğini 24 TV´den Çağla Atlı´ya anlattı.
Güncelleme: 16 Nisan 2019 Salı
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