İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2402
  • EURO
    7,8256
  • ALTIN
    394.239
  • BIST100
    98971.3

VİDEO

Son dakika Haber Videoları

İstanbul'da şaşırtan görüntü: E-5'in yanı başında piknik yapıp tavla oynadılar

07 Mayıs 2020 Perşembe

Maltepe'de E-5 Karayolu'nun yanı başındaki çimenlik alana masa ve sandalyelerini getirerek piknik yapıp tavla oynayan vatandaşlar görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan vatandaşlardan bazılarının ise maske takmadığı görüldü. Koronavirüse rağmen E-5'in kenarında piknik yapıp tavla oynayan vatandaşlar havadan görüntülendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sahillerde piknik yapılmasının yasaklanmasının ardından İstanbul’da ilginç görüntüler ortaya çıktı. Maltepe E-5 Karayolu’nun yanı başında bulunan Aydınevler Kavşağı’ndaki çimenlik alana gelerek masa ve sandalyelerini kuran vatandaşlardan bazıları piknik yaptı, bazıları ise tavla oynadı. ‘Evde kal’ çağrılarına uymayan vatandaşlar, yanlarından geçen araç sürücülerinin şaşkın bakışlarına aldırış etmedi. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan vatandaşlardan kimisinin ise maske takmadığı görüldü.

Koronavirüse rağmen sosyal mesafeye uymadan E-5’in kenarında piknik yapıp tavla oynayan vatandaşlar havadan görüntülendi.

Bunlarda İlginizi Çekebilir >

Karantina süresi dolanlar davul zurnayla uğurlandı
Karantina süresi dolanlar davul zurnayla uğurlandı

Karantina süresi dolanlar davul zurnayla uğurlandı

BOREL'in litrelik boyları raflarda
BOREL'in litrelik boyları raflarda

BOREL'in litrelik boyları raflarda

Hem baharın hem karın tadını çıkarıyorlar
Hem baharın hem karın tadını çıkarıyorlar

Hem baharın hem karın tadını çıkarıyorlar

Bilecik Sevgi Evleri'ndeki çocuklarda 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' dedi
Bilecik Sevgi Evleri'ndeki çocuklarda 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' dedi

Bilecik Sevgi Evleri'ndeki çocuklarda 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' dedi

Bakan Selçuk, 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' kapsamında, Hakkari'de görev yapan öğretmenlerle buluştu
Bakan Selçuk, 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' kapsamında, Hakkari'de görev yapan öğretmenlerle buluştu

Bakan Selçuk, 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' kapsamında, Hakkari'de görev yapan öğretmenlerle buluştu

Gülistan Doku'dan 123 gündür haber alınamıyor
Gülistan Doku'dan 123 gündür haber alınamıyor

Gülistan Doku'dan 123 gündür haber alınamıyor

İstanbul'da 1 ton 350 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
İstanbul'da 1 ton 350 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

İstanbul'da 1 ton 350 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Üvey oğluna işkence yapan zanlı gözaltına alındı
Üvey oğluna işkence yapan zanlı gözaltına alındı

Üvey oğluna işkence yapan zanlı gözaltına alındı

2.5 yaşındaki Derin'den 'Evde Kal' uyarısı
2.5 yaşındaki Derin'den 'Evde Kal' uyarısı

2.5 yaşındaki Derin'den 'Evde Kal' uyarısı

Bingöl'de karantina süresini dolduran vatandaşlar hatıra fidanlarıyla evlerine yolcu edildi
Bingöl'de karantina süresini dolduran vatandaşlar hatıra fidanlarıyla evlerine yolcu edildi

Bingöl'de karantina süresini dolduran vatandaşlar hatıra fidanlarıyla evlerine yolcu edildi

Koronavirüse yakalanan hemşire kök hücre tedavisi ile sağlığına kavuştu
Koronavirüse yakalanan hemşire kök hücre tedavisi ile sağlığına kavuştu

Koronavirüse yakalanan hemşire kök hücre tedavisi ile sağlığına kavuştu

Korkunç görüntüler! Çocuk maymunu böyle kaçırmaya çalıştı
Korkunç görüntüler! Çocuk maymunu böyle kaçırmaya çalıştı

Korkunç görüntüler! Çocuk maymunu böyle kaçırmaya çalıştı

Bolu Dağı'nda yoğun sis
Bolu Dağı'nda yoğun sis

Bolu Dağı'nda yoğun sis

Evlat nöbeti sürüyor
Evlat nöbeti sürüyor

Evlat nöbeti sürüyor

Niğde'de karantina süresi dolan vatandaşlar evlerine uğurlanıyor
Niğde'de karantina süresi dolan vatandaşlar evlerine uğurlanıyor

Niğde'de karantina süresi dolan vatandaşlar evlerine uğurlanıyor

1988 yılında keşfedildi: Yok olma riskine karşı klonlanıyor
1988 yılında keşfedildi: Yok olma riskine karşı klonlanıyor

1988 yılında keşfedildi: Yok olma riskine karşı klonlanıyor

Türkiye'nin ilk kazı alanıydı... Koronavirüsün ardından sessizliğe büründü
Türkiye'nin ilk kazı alanıydı... Koronavirüsün ardından sessizliğe büründü

Türkiye'nin ilk kazı alanıydı... Koronavirüsün ardından sessizliğe büründü

Koronavirüs nedeniyle talep yağıyor! İhracatta rekora koşuluyor
Koronavirüs nedeniyle talep yağıyor! İhracatta rekora koşuluyor

Koronavirüs nedeniyle talep yağıyor! İhracatta rekora koşuluyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.