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'Kobani bitti ya!'

13 Aralık 2022 Salı

Bir ülkeninin kendi güvenliğini sağlaması kimleri kızdırır? Elbette güvenliği tehdit edenleri yani teröristleri tamamıyla yasal zemine uygun şekilde terör yuvalarına ve teröristlere karşı yürütülen operasyonlar başarı ile devam ederken HDP'li vekiller senkronize bir şekilde operasyonları durdurun çağrısında bulundu.

Ya da şöyle desek daha doğru olur senkronize şekilde teröriste sıkılan her kurşun, imha edilen her bir terör yuvası için ağladılar. Üstelik bunu özgürlük yok dedikleri ülkenin meclis kürsüsünde yaptılar. HDP'li vekil Ebru Günay bu rahatsızlığı direkt olarak dile getiren isimlerden biri. Savunma bütçesi konusunda Avrupa ile Türkiye'yi kıyaslayan Günay'ın kaçırdığı bir nokta var o ülkelerin bir terör problemi yok, aksine başka ülkelere zul olan terör belasına maddi kaynak sağlayan kendileri zaten. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'sa Devlete karşı tehditkar sözler savururken diğer Eş Başkanı Mithat Sancar da ona destek vererek HDP'nin yetki sahibi olduğu ilk bütçeye de çok fazla zaman kalmadı diyerek önümüzdeki seçimleri işaret etti. Sancar'ın bu sözleri sarf ederken CHP'nin kendilerine vaad ettiği bakanlık sözüne istinaden söylediğiyse bariz. Bitti mi? Tabi ki hayır. Akıllara zarar son hareket ise yine HDP'li vekil Remziye Tosun'dan geldi. Öcalan'ın hapishane şartlarını ve TSK'nın sınır ötesi operasyonlarını eleştirdiği konuşmasının ardından başındaki şalı çıkartıp yere attı. Tüm bunlardan hareketle sınır ötesi harekatların ne derece başarılı olduğunu anlamak hiç zor değil zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dediği gibi

'KOBANİ BİTTİ YA!'

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