  1. Haberler
  2. Video Galeri
  3. Küçük çocuğun 'Kızıl Elma' tarifi mest etti
GÜNCEL

Küçük çocuğun 'Kızıl Elma' tarifi mest etti

Küçük çocuğun 'Kızıl Elma' yorumu sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı
  • Güncelleme: 29 Aralık 2018 Cumartesi

Oynatma listesi

Toprağa gömülen teröristler tek tek bulundu

Toprağa gömülen teröristler tek tek bulundu

Yerli modern tank mühimmatı göreve hazır

Yerli modern tank mühimmatı göreve hazır

3 kollu doğan çocuğu tanrı ilan ettiler

3 kollu doğan çocuğu tanrı ilan ettiler

Sultan II. Mustafa´nın vefatı - Tarihte bugün 29 Aralık 1703

Sultan II. Mustafa´nın vefatı - Tarihte bugün 29 Aralık 1703

HÜRKUŞ-C´nin videosu mest etti

HÜRKUŞ-C´nin videosu mest etti

Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı izle

Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı izle

İpi asansöre takılınca vahşet kaçınılmaz oldu

İpi asansöre takılınca vahşet kaçınılmaz oldu

Başkan Erdoğan´dan kritik Münbiç açıklaması

Başkan Erdoğan´dan kritik Münbiç açıklaması

Akılalmaz görüntü... Çift başlı doğdu, görenler hayrete düştü

Akılalmaz görüntü... Çift başlı doğdu, görenler hayrete düştü

Sharif Salim: Türkler, Müslümanları desteklemek için kollarını denizaşırı ülkelere uzattılar

Sharif Salim: Türkler, Müslümanları desteklemek için kollarını denizaşırı ülkelere uzattılar

Bunları da beğenebilirsiniz

CHP´nin kanalı Halk TV ekranından Başkan Erdoğan´a tehdit

CHP´nin kanalı Halk TV ekranından Başkan Erdoğan´a tehdit

Sharif Salim: Türkler, Müslümanları desteklemek için kollarını denizaşırı ülkelere uzattılar

Sharif Salim: Türkler, Müslümanları desteklemek için kollarını denizaşırı ülkelere uzattılar

CHP´nin kanalı Halk TV´de darbe tehdidi yapmışlardı, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen´e soruşturma

CHP´nin kanalı Halk TV´de darbe tehdidi yapmışlardı, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen´e soruşturma

Tarihi başarı... HABRAS´ta bir tonluk bomba ses hızını aştı

Tarihi başarı... HABRAS´ta bir tonluk bomba ses hızını aştı

Asgari ücret 2 bin 20 TL oldu

Asgari ücret 2 bin 20 TL oldu

HÜRKUŞ-C´nin videosu mest etti

HÜRKUŞ-C´nin videosu mest etti

´´Bir Gençlik´´ videosu paylaşım rekoru kırdı

´´Bir Gençlik´´ videosu paylaşım rekoru kırdı

´Ahtapot yazılımımız siber saldırıyı başarıyla engelledi´

´Ahtapot yazılımımız siber saldırıyı başarıyla engelledi´

New York´taki trafo patlaması şehrin sakinlerine korku dolu bir gece yaşattı

New York´taki trafo patlaması şehrin sakinlerine korku dolu bir gece yaşattı

Devlet Bahçeli´den Metin Metin Akpınar´a tepki

Devlet Bahçeli´den Metin Metin Akpınar´a tepki

Başkan Erdoğan: Sen, İsrail´deki Yahudi değilsin

Başkan Erdoğan: Sen, İsrail´deki Yahudi değilsin

Kediler köye inen tilkinin kabusu oldu

Kediler köye inen tilkinin kabusu oldu

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Yüzde 10 indirim yolda

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Yüzde 10 indirim yolda

Atmaca füzesi Sinop’ta test edildi

Atmaca füzesi Sinop’ta test edildi

Başkan Erdoğan´dan kritik Münbiç açıklaması

Başkan Erdoğan´dan kritik Münbiç açıklaması

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA