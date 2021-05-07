Lille taraftarı çıldırdı! Burak Yılmaz'a coşkulu karşılama, Türk bayrağı açtılar

07 Mayıs 2021 Cuma

Fransa Ligue 1'de şampiyonluğa yürüyen Türk yıldızlarımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği Lille Kulübü'nün taraftarları tesislere girişte Burak Yılmaz için coşkulu karşılaşa yaptı. Lille taraftarı Türk bayrağı da açtı.

Milli yıldızımız Burak Yılmaz, 35 yaşındaki hiçbir futbolcunun kolay kolay veremeyeceği bir karar vererek sezon başında Beşiktaş'tan ayrılmış ve Fransa ekibi Lille'in yolunu tutmuştu. '35 yaşında Fransa'da başarılı olabilir mi?' sorularından sıyrılan Burak Yılmaz, Lille'de krallığını ilan etti ve taraftarın sevgilisi oldu.

25 LİG MAÇINDA 13 GOL 5 ASİST



Az gol atan bir savunma takımı olan Lille'in gol yükünü Burak Yılmaz çekiyor. Sakatlıklar sebebiyle toplam 10 hafta takımdan ayrı kalan Burak Yılmaz, çıktığı 25 lig maçında 13 gol atıp 5 de asist yaptı. Burak, şu anda Lille'in en golcü futbolcusu. Onu 11 gollü Jonathan David takip ediyor.

Jonathan Bamba'nın 6 gol 9 asisti, bir diğer milli gururumuz Yusuf Yazıcı'nın ise 7 gol 4 asisti var.

Burak Yılmaz, Lille taraftarlarının oylarıyla Nisan ayının oyuncusu seçildi. Kral, Aralık ayında da aynı unvana sahip olmuştu.