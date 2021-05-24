Lille taraftarı çıldırdı

24 Mayıs 2021 Pazartesi

Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Fransa 1. Futbol Ligi'nde şampiyon oldu. Lille taraftarları şampiyonluğu Burak Yılmaz tezahüratlarıyla kutladı.

Fransa Ligue 1'de A Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, 10 yıl aranın ardından lig şampiyonu oldu. 10 yıl aradan sonra gelen şampiyonlukta zaferi doyasıya kutlayan Lille taraftarları Burak Yılmaz tezahüratları yaptı.