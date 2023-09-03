Mauro Icardi mangal ateşinin başında

3 Eylül 2023 Pazar

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin mangal ateşi ile ilgilendiği video sosyal medyada gündem oldu. Kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi saha içindeki yeteneklerinin yanı sıra saha dışındaki yetenekleri ile de dikkat çekmeyi başarıyor. 30 yaşındaki yıldız futbolcunun mangal ateşiyle ilgilendiği video sosyal medyada kısa süre içerisinde büyük kitlelere ulaştı.

Video kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları videonun altına ; 'Gol de atar, ateş de yakar.' gibi yorumlar yaptı.