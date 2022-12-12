Mâlâyâni

12 Aralık 2022 Pazartesi

Kelime bir zarftır asıl muhtevası elbetteki mazrufu olduğu manadır. Arapça kökenli bir kelime olan 'Mâlâyâni' anlamsız, boş, yararsız anlamlarına gelmektedir. Şimdi kelimeyi daha iyi anlayabilmek adına örneklendirelim. 1'i Şehir Hastanesi olmak üzere 16 özel,12 kamu ve 2'de üniversite hastanesi bulunan kente sahra hastanesi yapılması. Konum Adana, olayın kahramanları ise CHP Adana Büyük Şehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Kemal Kılıçdaroğlu.

Pandemi döneminde başta saydığım hastaneleri yeterli olarak görmeyen karalar bin yataklı bir sahra hastanesi yapmaya karar vermiş mekan olarak da fuar alanını uygun görmüştü.

Kemal Kılıçdaroğlu ise bu sözde dev hizmeti öve öve bitirememiş ,misyonu tüm dünya tarafından kabul gören ve uygulanan en önemli özelliğininse olağanüstü şartlarda hızla inşa edilmesi olan sahra hastanelerinin, belediyelerince yapımının 45 gün bile sürmediğini belirtmesiyle olayı daha da ilginç hale getirmişti.



Gelin görün ki Sahra Hastanesi'ne amacı dışında her iş reva görüldü.

Önce estetik, kozmetik ve güzellik fuarı olarak kullanılan alan daha sonra Zeydan Karalar'ın oğlunun düğün salonu olarak kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarında sıklıkla sarf ettiği 'Kamil o dur ki koya dünyaya bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser' sözünü fazlaca yanlış anlayan Karalar'ın Sahra Hastanesi girişimi nereden baksanız MÂLÂYÂNİ.