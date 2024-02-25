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Murat Kurum'un paylaştığı yeni seçim şarkısı sosyal medyaya damga vurdu

24 Şubat 2024 Cumartesi

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un sosyal medya hesabından paylaştığı 'Yüzün Gülsün İstanbul' şarkısı büyük beğeni topladı.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, yerel seçim için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Her gün İstanbul'un sokaklarında vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, sosyal medya hesabından paylaştığı seçim şarkılarıyla da gündemi belirliyor.

MURAT KURUM 'YÜZÜN GÜLSÜN İSTANBUL' NOTUYLA PAYLAŞTI

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, adaylığının ilanından itibaren hem sahada hem sosyal medyada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Kurum da paylaştığı seçim şarkılarıyla sosyal medaya damga vuruyor. Kurum'un yeni bir seçim şarkısını daha X hesabından paylaştı.

Kurum'un 'Yüzün Gülsün İstanbul' notuyla paylaştığı seçim şarkısının sözleri ise şöyle:

Gözün aydın İstanbul

Hasret sona erecek

Beklediğin bu kavuşma

Muradına erecek

Yarım kalan sevdanın

Öyküsü bu yazılan

Gün bu gündür İstanbul

Şahlanmaya hazırlan

Gönlümün sultanı

Sadece İstanbul

Artık yüzün gülsün

Yeniden İstanbul

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