Murat Kurum'un paylaştığı yeni seçim şarkısı sosyal medyaya damga vurdu
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un sosyal medya hesabından paylaştığı 'Yüzün Gülsün İstanbul' şarkısı büyük beğeni topladı.
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, yerel seçim için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Her gün İstanbul'un sokaklarında vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, sosyal medya hesabından paylaştığı seçim şarkılarıyla da gündemi belirliyor.
MURAT KURUM 'YÜZÜN GÜLSÜN İSTANBUL' NOTUYLA PAYLAŞTI
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, adaylığının ilanından itibaren hem sahada hem sosyal medyada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Kurum da paylaştığı seçim şarkılarıyla sosyal medaya damga vuruyor. Kurum'un yeni bir seçim şarkısını daha X hesabından paylaştı.
Kurum'un 'Yüzün Gülsün İstanbul' notuyla paylaştığı seçim şarkısının sözleri ise şöyle:
Gözün aydın İstanbul
Hasret sona erecek
Beklediğin bu kavuşma
Muradına erecek
Yarım kalan sevdanın
Öyküsü bu yazılan
Gün bu gündür İstanbul
Şahlanmaya hazırlan
Gönlümün sultanı
Sadece İstanbul
Artık yüzün gülsün
Yeniden İstanbul