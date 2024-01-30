Otogarda korkunç kaza! İki yolcu otobüsü çarpıştı

30 Ocak 2024 Salı

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda iki yolcu otobüsü çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza görüntülerinde aracın geri manevra yaptığı ve çarpmanın etkisiyle yolcuların savrulduğu anlar yer aldı.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda iki otobüsün çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 17 AEJ 934 plakalı otobüs perondan çıkmak üzere geri manevra yaptığı sırada otogar içerisinde Muş'a gitmek üzere seyir halinde olan 34 FPV 991 plakalı otobüs ile çarpıştı.

Kaza nedeniyle geri manevra yapan otobüste bulunan muavin hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Öte yandan, otogarda meydana gelen kaza anı otobüsün güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde geri manevra yapan otobüse otogar içinde seyir halindeki diğer otobüsün çarpması ve yolcuların savrulduğu anlar yer alıyor.