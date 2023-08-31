İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ağustos 2023 Perşembe / 14 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,6519
  • EURO
    29,0218
  • ALTIN
    1665.38
  • BIST100
    7909.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

VİDEO

Son dakika Haber Videoları

PKK/YPG'nin sözde karargahını bastılar! Teröristler böyle kaçtı

31 Ağustos 2023 Perşembe

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki alanda, örgüt ile Arap aşiretleri arasındaki çatışmalar, bölgedeki diğer Arap aşiretlerin katılımıyla büyüyor. Arap aşiretleri, söz konusu köylerde PKK/YPG'nin sözde karargahlarını hedef alarak terör örgütü üyelerini bölgeden çıkardı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, PKK/YPG ile güdümündeki sözde Deyrizor Askeri Meclis grubu arasında uzun süredir yaşanan gerilimin ardından teröristlerin, sözde grup komutanı Ahmed el-Habil'i alıkoyması üzerine, 27 Ağustos'ta terör örgütüyle Araplar arasında çatışmalar patlak verdi.

Terör örgütüne karşı çatışmaların başını çeken, bölgenin en büyük aşiretlerinden olan el-Akidat'a, Beggara, Buşaban, Tay, Bukeyyir ve el-Cubur aşiretleri de destek verdi.

Aşiretlerin varlık gösterdiği Deyrizor'un güneydoğu ve doğu kırsalındaki Suveydan, Curzi, Ebu Hardob, Bahra, Şife, Şennan, Havayic, Ziban, Şuheyl, İzbe ile Tayyane köylerinde halk, PKK/YPG'ye karşı harekete geçti.

Arap aşiretleri, söz konusu köylerde PKK/YPG'nin sözde karargahlarını hedef alarak terör örgütü üyelerini bölgeden çıkardı.

Söz konusu köylerde çıkan çatışmalarda örgüt saflarından ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken onlarca terörist yakalandı.

Bunlarda İlginizi Çekebilir >

Yurtdışındaki Türk askeri üslerinden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları
Yurtdışındaki Türk askeri üslerinden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

Yurtdışındaki Türk askeri üslerinden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

Halk TV'de İstiklal Marşı ve milli bayramlarımız hedef alındı! Skandal sözlere tepki yağdı
Halk TV'de İstiklal Marşı ve milli bayramlarımız hedef alındı! Skandal sözlere tepki yağdı

Halk TV'de İstiklal Marşı ve milli bayramlarımız hedef alındı! Skandal sözlere tepki yağdı

Wagner Lideri Prigojin'in son görüntüleri ve sözleri ortaya çıktı
Wagner Lideri Prigojin'in son görüntüleri ve sözleri ortaya çıktı

Wagner Lideri Prigojin'in son görüntüleri ve sözleri ortaya çıktı

belediye otobüsünde kadınların fotoğrafını çeken şahıs gözaltına alındı
belediye otobüsünde kadınların fotoğrafını çeken şahıs gözaltına alındı

belediye otobüsünde kadınların fotoğrafını çeken şahıs gözaltına alındı

Balçığa saplanan arı kuşları kurtarıldı
Balçığa saplanan arı kuşları kurtarıldı

Balçığa saplanan arı kuşları kurtarıldı

Melissa Vargas'a Polonyalı sporculardan çirkin tavır!
Melissa Vargas'a Polonyalı sporculardan çirkin tavır!

Melissa Vargas'a Polonyalı sporculardan çirkin tavır!

Altun'dan 1200 dronla gerçekleştirilen ışık gösterisine ilişkin paylaşım
Altun'dan 1200 dronla gerçekleştirilen ışık gösterisine ilişkin paylaşım

Altun'dan 1200 dronla gerçekleştirilen ışık gösterisine ilişkin paylaşım

İlk kez seslendirildi... İşte Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı
İlk kez seslendirildi... İşte Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı

İlk kez seslendirildi... İşte Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı

Marmaray'da alçak saldırı: Yanında oturan kadının başörtüsünü çıkarmaya çalıştı
Marmaray'da alçak saldırı: Yanında oturan kadının başörtüsünü çıkarmaya çalıştı

Marmaray'da alçak saldırı: Yanında oturan kadının başörtüsünü çıkarmaya çalıştı

Oyuncu Toktaş'tan büyük saygısızlık! Dua ile dalga geçip haç işareti yaptı
Oyuncu Toktaş'tan büyük saygısızlık! Dua ile dalga geçip haç işareti yaptı

Oyuncu Toktaş'tan büyük saygısızlık! Dua ile dalga geçip haç işareti yaptı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara'da resmi geçit töreni düzenlendi
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara'da resmi geçit töreni düzenlendi

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara'da resmi geçit töreni düzenlendi

3 yerli savaş gemisi İzmir'de ziyaretçilerini bekliyor
3 yerli savaş gemisi İzmir'de ziyaretçilerini bekliyor

3 yerli savaş gemisi İzmir'de ziyaretçilerini bekliyor

KKTC'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkulu şekilde kutlandı
KKTC'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkulu şekilde kutlandı

KKTC'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkulu şekilde kutlandı

Gökdelenler dev Türk bayrakları ile süslendi
Gökdelenler dev Türk bayrakları ile süslendi

Gökdelenler dev Türk bayrakları ile süslendi

Cumhuriyet'in 100. yılına özel Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu başladı
Cumhuriyet'in 100. yılına özel Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu başladı

Cumhuriyet'in 100. yılına özel Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de

30 Ağustos Zafer Bayramı için MSB'den video klip
30 Ağustos Zafer Bayramı için MSB'den video klip

30 Ağustos Zafer Bayramı için MSB'den video klip

Orta Afrika ülkesi Gabon'da darbe girişimi
Orta Afrika ülkesi Gabon'da darbe girişimi

Orta Afrika ülkesi Gabon'da darbe girişimi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.