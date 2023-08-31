PKK/YPG'nin sözde karargahını bastılar! Teröristler böyle kaçtı

31 Ağustos 2023 Perşembe

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki alanda, örgüt ile Arap aşiretleri arasındaki çatışmalar, bölgedeki diğer Arap aşiretlerin katılımıyla büyüyor. Arap aşiretleri, söz konusu köylerde PKK/YPG'nin sözde karargahlarını hedef alarak terör örgütü üyelerini bölgeden çıkardı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, PKK/YPG ile güdümündeki sözde Deyrizor Askeri Meclis grubu arasında uzun süredir yaşanan gerilimin ardından teröristlerin, sözde grup komutanı Ahmed el-Habil'i alıkoyması üzerine, 27 Ağustos'ta terör örgütüyle Araplar arasında çatışmalar patlak verdi.

Terör örgütüne karşı çatışmaların başını çeken, bölgenin en büyük aşiretlerinden olan el-Akidat'a, Beggara, Buşaban, Tay, Bukeyyir ve el-Cubur aşiretleri de destek verdi.

Aşiretlerin varlık gösterdiği Deyrizor'un güneydoğu ve doğu kırsalındaki Suveydan, Curzi, Ebu Hardob, Bahra, Şife, Şennan, Havayic, Ziban, Şuheyl, İzbe ile Tayyane köylerinde halk, PKK/YPG'ye karşı harekete geçti.

Arap aşiretleri, söz konusu köylerde PKK/YPG'nin sözde karargahlarını hedef alarak terör örgütü üyelerini bölgeden çıkardı.

Söz konusu köylerde çıkan çatışmalarda örgüt saflarından ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken onlarca terörist yakalandı.