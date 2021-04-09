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Ricardo Quaresma yıllara meydan okuyor! Rabona ortayla ağızları açık bıraktı

09 Nisan 2021 Cuma

Eski Beşiktaşlı yıldız Ricardo Quaresma 38 yaşında Portekiz'de Vitoria Guimares formasıyla yıllara meydan okuyor. Quaresma rabona ortasıyla sosyal medyada gündem oldu.

Beşiktaş formasıyla ülkemizde boy gösteren ve siyah beyazlı taraftarların sevgilisi konumunda bulunan Ricardo Quaresma, adeta yıllara meydan okuyor.

38 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon Portekiz Ligi'nde Vitoria Guimares takımıyla 26 maça çıkan ve 3 gol 5 asistlik katkıyla oynayan Quaresma, bu hafta yaptığı rabona ortayla sosyal medyada gündem oldu.

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