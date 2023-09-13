Samsunspor'un santrforu Dimata hedeflerini anlattı

13 Eylül 2023 Çarşamba

Samsunspor'un Belçikalı santrforu Landry Dimata, Avrupa'nın en iyi forvetlerinden biri olmak istediğini söyledi

Samsunspor'un Demokratik Kongo asıllı Belçikalı golcüsü Nany Landry Dimata, hedefinin Avrupa'nın en iyi forvetlerinden biri olmak olduğunu söyledi.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı çalışma ile sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekibin Espanyol'dan transfer ettiği golcü futbolcu Landry Dimata, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.