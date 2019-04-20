  1. Haberler
  2. Video Galeri
  3. Şehit ateşi Giresun’a düştü
GÜNCEL

Şehit ateşi Giresun’a düştü

Giresun’un Espiye ilçe nüfusuna kayıtlı Sözleşmeli Piyade Er Murat Şahin görev yaptığı Hakkari Çukurca’da Bölücü Terör Örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit oldu.
Sözleşmeli Piyade Er Murat Şahin, Hakkari’nin Çukurca ilçesi Kavuşak Seriberi Üst Bölgesi’nde Bölücü Terör Örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit oldu.
 
Şehit Sözleşmeli Piyade Er Murat Şahin’in memleketi Giresun’un Espiye ilçesi Merkez Ulu Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanacak.
 
Şehit Sözleşmeli Piyade Er Murat Şahin’in dört yıldır sözleşmeli piyade er olarak görev yaptığı ve bekar olduğu öğrenildi.
  • Güncelleme: 20 Nisan 2019 Cumartesi

Oynatma listesi

Bakan Akar´dan Atina´ya mesaj: Anlaşmalar açıkça ihlal edilmektedir

Bakan Akar´dan Atina´ya mesaj: Anlaşmalar açıkça ihlal edilmektedir

Polis 3 kişiyi katleden vahşet zanlısını böyle buldu

Polis 3 kişiyi katleden vahşet zanlısını böyle buldu

1 yıldır ATM’de unuttuğu parasını arıyor...Olay anları kamerada

1 yıldır ATM’de unuttuğu parasını arıyor...Olay anları kamerada

Türk-Yunan kara sularında sıcak dakikalar: Midye kaçakçılarına Yunanistan komandoları ateş açtı

Türk-Yunan kara sularında sıcak dakikalar: Midye kaçakçılarına Yunanistan komandoları ateş açtı

BAE´li ajanlar MOSSAD bağlantılı olabilir mi?

BAE´li ajanlar MOSSAD bağlantılı olabilir mi?

Cipin çaya devrilme anı güvenlik kamerasında

Cipin çaya devrilme anı güvenlik kamerasında

Murat 124´ün adı bakın nereden geliyor...

Murat 124´ün adı bakın nereden geliyor...

TRT´den iddialı belgesel: Ucuz Hayatlar

TRT´den iddialı belgesel: Ucuz Hayatlar

Ses altı seyir füzesi Neptün yeniden ateşlendi

Ses altı seyir füzesi Neptün yeniden ateşlendi

Kanseri yenen öğretmenlerini coşkuyla karşıladılar

Kanseri yenen öğretmenlerini coşkuyla karşıladılar

Bunları da beğenebilirsiniz

Engel kalktı! Türkiye 5. nesil savaş uçağı Su-57 alabilir

Engel kalktı! Türkiye 5. nesil savaş uçağı Su-57 alabilir

Almanya´dan 300 milyar avroluk savaş tazminatı istiyor

Almanya´dan 300 milyar avroluk savaş tazminatı istiyor

Airbus H135 helikopterlerinin üretim hattı ilk kez Avrupa dışına çıktı

Airbus H135 helikopterlerinin üretim hattı ilk kez Avrupa dışına çıktı

´´ABD uçakları Türkiye´yi tehdit etmezse, S-400 sistemleri F-35´ler için tehdit oluşturmaz´´

´´ABD uçakları Türkiye´yi tehdit etmezse, S-400 sistemleri F-35´ler için tehdit oluşturmaz´´

Çavuşoğlu haddini bildirdi: 'Fransa, kendi karanlık tarihine baksın'

Çavuşoğlu haddini bildirdi: 'Fransa, kendi karanlık tarihine baksın'

İmamoğlu mitingi sonrası provokatör bir grup, TÜRGEV´in yurduna saldırdı

İmamoğlu mitingi sonrası provokatör bir grup, TÜRGEV´in yurduna saldırdı

ASELSAN Sarp ailesinin en yeni üyesi Sarp-L göreve hazır

ASELSAN Sarp ailesinin en yeni üyesi Sarp-L göreve hazır

Milli İHA´lara yerli çözüm: Yurt dışından tedarik sorunu bitti

Milli İHA´lara yerli çözüm: Yurt dışından tedarik sorunu bitti

Mahkeme CHP´li İmamoğlu´nun veri kopyalanmasına ilişkin talimatı durdurdu

Mahkeme CHP´li İmamoğlu´nun veri kopyalanmasına ilişkin talimatı durdurdu

Yeni görüntüler! FETÖ´nün Atatürk Havalimanı´nı işgal girişimi...

Yeni görüntüler! FETÖ´nün Atatürk Havalimanı´nı işgal girişimi...

Rusya´ya karşı insansız filo kuruyor

Rusya´ya karşı insansız filo kuruyor

Başkan Erdoğan´dan seçim açıklaması: Sonuna kadar bu mücadeleyi vereceğiz

Başkan Erdoğan´dan seçim açıklaması: Sonuna kadar bu mücadeleyi vereceğiz

Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis´ten S-400 yorumu: Ege´de durum tamamen değişir

Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis´ten S-400 yorumu: Ege´de durum tamamen değişir

Erbakan´dan Karamollaoğlu´na çok sert mesajlar

Erbakan´dan Karamollaoğlu´na çok sert mesajlar

ZAHA´dan gövde gösterisi... İlk çıkarmasını IDEF´te yapacak

ZAHA´dan gövde gösterisi... İlk çıkarmasını IDEF´te yapacak

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA