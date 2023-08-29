Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST'e davet: Hazırlıklarımızı tamamladık

29 Ağustos 2023 Salı

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından TEKNOFEST ile ilgili paylaşımda bulundu. 'Biz hazırlıklarımızı tamamladık' ifadelerini kullanan Bayraktar herkesi TEKNOFEST'e davet etti.

Selçuk Bayraktar yaptığı paylaşımda, 'Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında İstanbul'dan sonra Ankara'dayız. Dünyanın en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST'te. Yarın TEKNOFEST başlıyor. Şu anda son hazırlıklar tam gaz devam ediyor. TEKNOFEST yarın ruhuyla buluşacak.' dedi.