Servet Çetin: Tüm hamleleri yaptık ama topu kaleye sokamadık

22 Ekim 2023 Pazar

Sahasında Kasımpaşa'ya mağlup olan Sivasspor'un deneyimli teknik direktörü Servet Çetin maç sonu açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa'ya sahasında 1-0 mağlup olan Sivasspor'da Teknik Direktör Servet Çetin, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Çetin, 'İlk yarı ortada olan bir maçtı. Bakacak olursak bizim daha net pozisyonlarımız vardı. Ona rağmen dengede bir oyun vardı. İkinci yarı rakibimize baskı kurduk, pozisyonları da değerlendirmeye başladık. Barrow dışarıdayken gol yedik. Tüm hamleleri yaptık ama topu kaleye sokamadık. Bir sıkıntı var, atamıyoruz gol. Gerçekten üzülüyoruz. Kötü oynasak tamam ama pozisyonlara giriyoruz, skora yansıtamıyoruz. Bu bizi gerçekten üzüyor' dedi.