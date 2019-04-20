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Sınıra askeri araç sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Hatay’daki sınır noktalarında görevli birliklere takviye amaçlı tank ve askeri araç sevkiyatı sürüyor.
  • Güncelleme: 20 Nisan 2019 Cumartesi

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