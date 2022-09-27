Siz gerçekten bu siyaset ile birlikte misiniz?

27 Eylül 2022 Salı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de partisinin değerlendirme toplantısında “Şunu da artık bilmek zorundayım siz gerçekten benimle birlikte misiniz” sorusu akıllara geçmişteki o gafları ve PKK'nın uzantısı olan HDP ile bağlantısını getirdi. Peki siz gerçekten bu siyaset ile birlikte misiniz?

sorusu akıllara geçmişteki o gafları ve PKK'nın uzantısı olan HDP ile bağlantısını getirdi. Peki siz gerçekten bu siyaset ile birlikte misiniz?