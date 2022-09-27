İSTANBUL 25°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Eylül 2022 Salı / 2 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5252
  • EURO
    17,7655
  • ALTIN
    969.074
  • BIST100
    3265.64

VİDEO

Son dakika Haber Videoları

Siz gerçekten bu siyaset ile birlikte misiniz?

27 Eylül 2022 Salı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de partisinin değerlendirme toplantısında “Şunu da artık bilmek zorundayım siz gerçekten benimle birlikte misiniz” sorusu akıllara geçmişteki o gafları ve PKK'nın uzantısı olan HDP ile bağlantısını getirdi. Peki siz gerçekten bu siyaset ile birlikte misiniz?

sorusu akıllara geçmişteki o gafları ve PKK'nın uzantısı olan HDP ile bağlantısını getirdi. Peki siz gerçekten bu siyaset ile birlikte misiniz?

Bunlarda İlginizi Çekebilir >

Sırp suç örgütü liderinin cinayetinde 10 şüpheli tutuklandı
Sırp suç örgütü liderinin cinayetinde 10 şüpheli tutuklandı

Sırp suç örgütü liderinin cinayetinde 10 şüpheli tutuklandı

Akşener tiyatrosu
Akşener tiyatrosu

Akşener tiyatrosu

Türk bayrağı için verilen mücadele kamerada
Türk bayrağı için verilen mücadele kamerada

Türk bayrağı için verilen mücadele kamerada

'Fondaş medya gazeteciliği'
'Fondaş medya gazeteciliği'

'Fondaş medya gazeteciliği'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de... Yoğun sevgi seli
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de... Yoğun sevgi seli

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de... Yoğun sevgi seli

Ermenistan'a ağır darbe! Azerbaycan ordusu yerle bir etti
Ermenistan'a ağır darbe! Azerbaycan ordusu yerle bir etti

Ermenistan'a ağır darbe! Azerbaycan ordusu yerle bir etti

Akşener'in HDP çıkmazı... İnkarı ikili ittifakı gizlemeye yetmedi
Akşener'in HDP çıkmazı... İnkarı ikili ittifakı gizlemeye yetmedi

Akşener'in HDP çıkmazı... İnkarı ikili ittifakı gizlemeye yetmedi

TEKNOFEST'te tarihi anlar! Selçuk Bayraktar Hürkuş ile havalandı
TEKNOFEST'te tarihi anlar! Selçuk Bayraktar Hürkuş ile havalandı

TEKNOFEST'te tarihi anlar! Selçuk Bayraktar Hürkuş ile havalandı

Mardin'de feci kaza! 16 ölü
Mardin'de feci kaza! 16 ölü

Mardin'de feci kaza! 16 ölü

İstanbul'da şiddetli yağış: Ispartakule'de bazı yerleri su bastı
İstanbul'da şiddetli yağış: Ispartakule'de bazı yerleri su bastı

İstanbul'da şiddetli yağış: Ispartakule'de bazı yerleri su bastı

Hedefler bir bir yok edildi! Azerbaycan'dan nokta atışı operasyon
Hedefler bir bir yok edildi! Azerbaycan'dan nokta atışı operasyon

Hedefler bir bir yok edildi! Azerbaycan'dan nokta atışı operasyon

'Hayırlı olsun' notuyla duyuruldu: Üç Akıncı İHA, Hava Kuvvetleri Komutanlığı filosuna katıldı
'Hayırlı olsun' notuyla duyuruldu: Üç Akıncı İHA, Hava Kuvvetleri Komutanlığı filosuna katıldı

'Hayırlı olsun' notuyla duyuruldu: Üç Akıncı İHA, Hava Kuvvetleri Komutanlığı filosuna katıldı

'Genç Kartallar'ın zorlu eğitimi
'Genç Kartallar'ın zorlu eğitimi

'Genç Kartallar'ın zorlu eğitimi

Hollanda'nın konuştuğu Türk anne! Satırlı hırsızı toz bezi ile kovaladı
Hollanda'nın konuştuğu Türk anne! Satırlı hırsızı toz bezi ile kovaladı

Hollanda'nın konuştuğu Türk anne! Satırlı hırsızı toz bezi ile kovaladı

Onlar buradaydı ve destan yazdılar...
Onlar buradaydı ve destan yazdılar...

Onlar buradaydı ve destan yazdılar...

Şehadeti arzulayan ve kucaklayan temiz bir yürek: Halil Kantarcı
Şehadeti arzulayan ve kucaklayan temiz bir yürek: Halil Kantarcı

Şehadeti arzulayan ve kucaklayan temiz bir yürek: Halil Kantarcı

Gözünü kırpmadan şehadete koştu! Şehit Ayşe Aykaç Sokağı'nda oturanlar minnetle yad ediyor
Gözünü kırpmadan şehadete koştu! Şehit Ayşe Aykaç Sokağı'nda oturanlar minnetle yad ediyor

Gözünü kırpmadan şehadete koştu! Şehit Ayşe Aykaç Sokağı'nda oturanlar minnetle yad ediyor

Hainlere 'Türkiye Aşkına' geçit vermeyenlerin destan yazdığı gece: 15 Temmuz
Hainlere 'Türkiye Aşkına' geçit vermeyenlerin destan yazdığı gece: 15 Temmuz

Hainlere 'Türkiye Aşkına' geçit vermeyenlerin destan yazdığı gece: 15 Temmuz
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.